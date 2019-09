Le prix Polaris sera remis lundi soir au meilleur album canadien

Dix albums sont en lice pour remporter le prix de 50 000 $, déterminé par un jury de 11 membres composé de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs qui choisiront le meilleur album canadien lors de délibérations à huis clos.

Parmi les finalistes, on retrouve la chanteuse folk-pop inuk Elisapie avec The Ballad of the Runaway Girl, le chanteur Les Louanges -- alias Vincent Roberge, de Lévis -- pour l'album La nuit est une panthère, ainsi que les artistes Fet.Nat, avec Le mal, et Marie Davidson pour Working Class Woman. Dominique Fils-Aimé propose de son côté Stay Tuned!.

Ces artistes représentent la plus forte représentation d'artistes québécois au Polaris depuis 2008, année où le Montréalais Patrick Watson, avait remporté cet honneur.

Les autres finalistes sont l'auteure-compositrice-interprète Jessie Reyez, le groupe punk-rock Pup, le duo rap Snotty Nose Rez Kids, le rappeur Shad et la rappeuse Haviah Mighty.

Chaque finaliste recevra 3000 $. Certains des finalistes offriront une prestation lors du gala de lundi, qui sera diffusé en ligne sur CBC Music.

Le prix Polaris, octroyé uniquement sur la base de la valeur artistique de l'oeuvre, est considéré comme l'un des prix de musique les plus prestigieux du pays. Jeremy Dutcher, Arcade Fire, Buffy Sainte-Marie, Karkwa et Kaytranada figurent parmi les anciens lauréats.