Conflit de travail : tout près d'une entente entre techniciens et producteurs

Le gala des prix Gémeaux s'est déroulé sur fond de tension, dimanche, alors que les membres de L'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS) étaient en plein conflit de travail. On a toutefois appris après le gala qu'une entente serait sur le point d'être conclue.

Un communiqué de presse publié dans la nuit par l'AQTIS indique que ses membres ont voté à 85 % en assemblée générale en faveur de la proposition négociée par un médiateur désigné par le ministère de la Culture.

Nous sommes très satisfaits du rapport du médiateur que nous avons présenté aux membres , affirme le directeur général de l'AQTIS, Gilles Charland, dans ce communiqué. Il se réjouit de gains en rémunération, en priorisation d'embauche des membres, en avantages sociaux et en santé et sécurité du travail, notamment.

Les producteurs de télévision et de cinéma, représentés par l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM), ont publié leur propre communiqué pour réagir à ce vote de l'AQTIS. Selon elle, la recommandation du médiateur « reflète un véritable compromis entre les parties ». Le comité de négociation des producteurs va en proposer l'acceptation à ses membres, confirme la présidente et directrice générale Hélène Messier.

L'AQPM fait toutefois appel au gouvernement pour réinvestir dans l'industrie qui produit des films et des émissions de grande qualité avec des moyens toujours plus réduits .

Si les gouvernements souhaitent que les emplois dans ce domaine demeurent intéressants et que les producteurs disposent d'une marge de manœuvre additionnelle pour reconnaître le talent des membres de leurs équipes, il est essentiel de revoir rapidement la façon dont la production audiovisuelle est financée , affirme Hélène Messier.

En plein discours de remerciement lors du gala des Gémeaux, la productrice Fabienne Larouche a rendu hommage aux artisans de la télévision québécoise, qui est confrontée aux géants américains comme Netflix, Amazon et Apple.

On n'a pas autant de moyens qu'eux, mais on a autant de talent, autant de passion , a-t-elle déclaré.

Solidarité avec les techniciens et techniciennes

Sur le tapis rouge menant au Théâtre St-Denis, où se déroulait la cérémonie, bon nombre d'artistes ont affiché leur solidarité avec les techniciens et techniciennes de l'image et du son.

L'AQTIS représente quelque 6000 pigistes – des caméramans, preneurs de son, maquilleurs, coiffeurs et autres.

Vincent Leclerc, en nomination dans la catégorie du meilleur premier rôle masculin pour son interprétation de Séraphin dans `Les Pays d'en-haut', estime qu'une intervention gouvernementale pourrait s'avérer nécessaire.

J'ai travaillé avec une maquilleuse ce printemps dont le salaire n'avait pas bougé en 20 ans. C'est toute l'industrie qui souffre, illustre-t-il. On fait de plus en plus de contenu avec de moins en moins de temps.

Ludivine Reding, en lice dans la catégorie du meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique quotidienne pour Clash, se dit, elle aussi, de tout cœur avec les techniciens, avec qui elle forme des liens très forts en tournage.

On est une équipe. Il faut être solidaire, bien sûr. Sans techniciens, il n'y a rien qui se tourne. Leur travail est essentiel. Il faut que ce soit respecté et écouté. Ludivine Reding

La comédienne Mylène Mackay a souhaité aux techniciens d'obtenir les conditions qu'ils demandent . Tout le monde a intérêt à avoir des conditions dans lesquelles ils sont confortables pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Stéphane Demers, qui a remporté le prix du meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique annuelle pour `O', a dit pour sa part ressentir l'essoufflement de ses collègues depuis cinq ans déjà.