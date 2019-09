Nouvel enregistrement de chanson pour le PLC

Le Parti libéral du Canada (PLC) se ravise et fera enregistrer une nouvelle version française de sa chanson de campagne.

Depuis son dévoilement, samedi, la chanson est la cible de nombreuses critiques sur les médias sociaux.

Il s’agit d’un changement de position important pour l’équipe libérale. Dimanche, elle avait plutôt remercié le groupe torontois The Strumbellas d’avoir « accepté d’enregistrer une version en français » de sa chanson One Hand Up.

Le PLC n’a toutefois pas donné plus de détails sur la nouvelle version qui sera produite.

Les libéraux ont publié samedi sur les médias sociaux une vidéo d’une trentaine de secondes, vue plus de 113 000 fois, mettant en vedette la version francophone de One Hand Up, devenue Une main haute.

Plusieurs internautes, dont le député libéral provincial Gaétan Barrette, avaient critiqué la trame sonore de la publicité. « Je l'ai écoutée une quinzaine de fois et j'ai pas encore compris toutes les paroles!!! C'est quoi ça "enlevez une main haute..."? Ben, c'est une très mauvaise traduction française. Très, très, très gênant!!! » a écrit le député libéral provincial en fin de semaine dernière sur Twitter.

La version originale anglaise de One Hand Up se retrouve sur l’album Rattlesnake, paru plus tôt cette année. Elle constitue une sorte d’hymne à l’engagement. « Nous pouvons être le changement que nous souhaitons voir », y répète le groupe.