Des cours universitaires pour tous à l'UPOPS cet automne

Les cours, offerts gratuitement à tous, seront donnés dans différents cafés tout au cours de l'automne.

Le premier de la série sera offert ce lundi soir. On essaye de se coller le plus possible sur des événements d'actualité. Nous offrirons donc un cours sur l'avenir des médias. On en parle beaucoup depuis quelques semaines. On trouvait que c'était d'actualité d'aborder cette question et d'en discuter, d'échanger sur le sujet avec la professeure Marie-Ève Carignan , a expliqué l'une des instigatrices de l'UPOPS, Vanessa Cournoyer-Cyr, au micro de Par ici l'info.

Ce cours sera offert au Café Baobab de la rue Dunant à 17 h 30.

Notre objectif était de rejoindre le plus grand nombre et de tous les horizons. On essaye de ratisser plus large. Je pense qu'avec notre programmation qui est très variée, ça permet de rejoindre différents types de public. On peut se dire mission accomplie. Vanessa Cournoyer-Cyr, organisatrice à l'UPOPS

Un cours, créé en partenariat avec la Nuit des sans-abri, portant sur la communication interpersonnelle aura lieu le 18 octobre prochain. Comment être en mesure de bien communiquer et de favoriser une gestion des conflits. C'est la chargée de cours Marie-Dominique Duval. Ça aura lieu pendant la Nuit des sans-abri au Marché de la Gare. C'est un concept différent. C'est ça aussi l'UPOPS, d'être un peu partout et de démocratiser les savoirs , rappelle Mme Cournoyer-Cyr.

En novembre, ce sont les élections américaines qui pourront intéresser les étudiants d'un jour. Nous sommes à un an des élections. C'est l'occasion de se préparer à ce cycle électoral avec la professeure Karine Prémont. Ça sera intéressant de s'y plonger.

La programmation complète de l'UPOPS (Nouvelle fenêtre) est disponible sur le site web de l'organisation.