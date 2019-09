Justin Trudeau assure qu'il compte renforcer le contrôle des armes à feu

On a beaucoup fait sur le contrôle des armes à feu pendant ce premier mandat, mais nous reconnaissons qu'il y a plus à faire et on va le faire , a-t-il affirmé, au lendemain d’une fusillade survenue à Mississauga.

Une personne est morte et cinq autres ont été blessées lors d'une fusillade qui a éclaté à l'ouest de Toronto, samedi soir. Plus de 100 douilles de balles ont été retrouvées sur place.

Le premier ministre se rendait d’ailleurs dimanche à Mississauga pour participer à un rassemblement en l’honneur de la joueuse de tennis Bianca Andreescu, championne des Internationaux des États-Unis .

Ce n’est pas la première fois que Justin Trudeau promet qu’il en fera plus sur cet enjeu.

En août dernier, il avait affirmé lors d'un passage à Toronto qu’un « gouvernement libéral va continuer d'amener des mesures pour contrôler les armes à feu ».

La métropole canadienne est frappée depuis plusieurs mois par une hausse de la violence causée par des armes.

Changements à la loi

L'automne dernier, le gouvernement Trudeau avait lancé des consultations sur la possibilité d'interdire les armes de poing, à la suite de la fusillade meurtrière de l'avenue Danforth, à Toronto. Des élus de la Ville Reine et de la Ville de Montréal notamment l’avaient appelé à intervenir dans ce dossier.

Pendant son mandat, le gouvernement libéral a fait adopter la loi C-71 qui prévoit entre autres de renforcer la vérification des antécédents, d’exiger des vendeurs qu’ils vérifient la validité du permis d’arme à feu avant de vendre une arme sans restriction et d’exiger que les entreprises gardent des registres des ventes d’armes à feu sans restriction.

La loi renforce aussi les exigences en matière de transport des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte.

Philippe-Vincent Foisy est correspondant parlementaire à Ottawa