Le NPD recrute l’ex-chef du Parti vert du Québec pour se présenter contre Pierre Nantel

La guerre de candidats entre le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert du Canada (PVC) se poursuit. Après que les Verts au Nouveau-Brunswick aient volé une dizaine de candidats aux néo-démocrates, ces derniers tentent de leur rendre la pareil au Québec.

Le NPD a recruté Eric Ferland, ex-chef du Parti vert du Québec, afin d’être candidat dans Longueuil-Saint-Hubert. Il remplacera l’ancien néo-démocrate Pierre Nantel, qui a quitté le parti de Jagmeet Singh pour joindre les rangs de celui d’Elizabeth May,

Eric Ferland a été conseiller municipal de Frelighsburg pendant 12 ans, où il a « instauré une infrastructure de recyclage », peut-on lire dans sa biographie.

M. Ferland dit avoir choisi le NPD parce que c’est le parti qui se rapproche le plus de ses valeurs . Il affirme avoir été inspiré par Ed Broadbent et Jack Layton et retourne en politique afin de trouver des solutions à la crise climatique ainsi qu’à l’injustice sociale .

Il a également fondé sa propre entreprise en technologie verte, Ecosphère, dont la mission est d’informer et de sensibiliser le public aux défis environnementaux et d’aider les villes et les collectivités à diminuer leur empreinte écologique.

Le chef Jagmeet Singh annoncera la candidature d’Eric Ferland lors d’un événement de campagne lundi matin vers 10 h.

Eric Ferland fera la course au candidat libéral Réjean Hébert, ex-ministre de la Santé sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois, à Denis Trudel du Bloc québécois, à Patrick Clune du Parti conservateur du Canada et à Pierre Nantel du PVC.