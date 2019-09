Un ancien presbytère balayé par les flammes à Cookshire-Eaton

Ce bâtiment datant du début du 20e siècle est considéré comme une perte totale par les pompiers.

Quand on est arrivé, le feu s’était déjà propagé au toit, on a dû faire appel à des citernes de Compton, de la Régie intermunicipale d'incendie de la région d'East Angus et un appareil d’élévation pour nous aider à combattre l’incendie , explique Éric Cloutier, le directeur du Service de protection contre les incendies de Cookshire-Eaton.

Les pompiers de Cookshire-Eaton ont fait appel à des citernes de compton et d'East Angus pour éteindre l'incendie. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Après avoir éteint l’incendie, une pelle mécanique s’est affairée à démolir une partie du bâtiment qui était à risque d’effondrement en fin de journée.

Une douzaine de sinistrés

Selon les pompiers, aucun résident n’a été blessé dans l’incendie. Une seule personne a été légèrement incommodée par la fumée, mais elle a pu être traitée sur place par les ambulanciers.

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie qui a fait rage dans le secteur Johnville de Cookshire-Eaton. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Une douzaine de personnes résidant dans six logements ont été jetées à la rue par le brasier. Le centre communautaire de la municipalité a été ouvert dimanche en après-midi pour accueillir les sinistrés. Ils ont également été pris en charge par la Croix-Rouge.