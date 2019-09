C’est excellent. Tout ce projet est très réussi, finalement. Le personnel est génial , a constaté Armand Niestovic à sa sortie de la station Parlement, flanqué de son fils qui peinait à contenir son enthousiasme devant les wagons filant à vive allure.

Armand Niestovic (à gauche) et sa famille ont bien aimé leur premier trajet à bord du train léger. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

C’est tellement beau, c’est propre, c’est doux. Tout le monde a l’air content d’être ici , a souligné quant à elle Anne Leblanc, une autre passagère.

Michèle Coutellier, elle, a applaudi le confort des trains après son premier trajet. Ce n’est pas bruyant du tout, on s’entend parler. Si on est debout, on peut se tenir , a-t-elle fait remarquer.

Mais certaines personnes n’ont pas eu des impressions aussi favorables du train léger. Il n’y a pas de toilettes à chacune des stations, je trouve ça aberrant , a déploré Walter Belyea.

Walter Belyea déplore que l'on ne retrouve pas de salle de bain dans toutes les stations du train léger. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Les quais ne sont pas aussi larges qu’à Montréal , a noté Hélène Dubé, ajoutant du même souffle qu’outre ce détail, le train léger est très bien .

La comparaison avec le métro de Montréal était aussi inévitable pour George Savoie, qui demeure dans la métropole. J’habite à Montréal, et la plupart des stations de métro ne sont pas accessibles. C’est bien qu’ici, tout le monde puisse prendre le train , a-t-il mentionné.

Angelos Fero (à gauche) et George Savoie (à droite) applaudissent l'accessibilité du train léger d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

Je suis étudiant, et c’est facile maintenant de se déplacer et de prendre le train jusqu’au centre-ville. C’est beaucoup plus pratique que l’autobus , a également noté son ami, Angelos Fero.

Le train léger n’a pas non plus manqué d’attirer des curieux durant sa fin de semaine de lancement. C’était vraiment l’fun. J’avais l’impression d’être à New York. Je conduis, mais je voulais essayer le train , a lancé Alex Campbell.

Avec les informations de Yasmine Mehdi et Dominique Degré