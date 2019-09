Une foule record à la Grande coulée d’Orford

On s’attendait à gagner en popularité et on s’attend à la même chose l’année prochaine , avoue le président de l’événement, Todd Pouliot.

Une foule record a été enregistrée à la quatrième Grande coulée du Mont-Orford. Photo : Radio-Canada

Au coeur du Mont-Orford, les festivaliers ont la possibilité de déguster les bières présentées par les 20 microbrasseries qui participent à l’événement. Six camions de cuisine de rue sont aussi au rendez-vous pour permettre aux participants de se sustenter.

Harmoniser bière et musique

Le président de l’événement souligne que la popularité grandissante du festival n’est pas étrangère à l’ajout de groupes musicaux à la programmation.

C’est tellement agréable, on a décidé d’investir dans des groupes plus connus pour être à la hauteur de l’offre. Todd Pouliot, président de la grande coulée

Les groupes Bleu Jeans bleu, Valaire et The lost fingers se sont notamment succédé sur la scène au cours de la fin de semaine, au grand plaisir des festivaliers. Des mélodies qui s’harmonisent parfaitement avec les arômes du houblon.

Il y a plein de saveurs, plein de nouveautés et découvrir des microbrasseries aussi, ça donne l’occasion, même si elles ne sont pas de la région, d’apprendre à les connaître , affirme une participante à l’événement.

L’événement a séduit le public, mais aussi des microbrasseurs venant de plusieurs régions du Québec.

La microbrasserie le Naufrageur a participé à la quatrième Grande coulée d'Orford. Photo : Radio-Canada

Louis-Frank Valade de la microbrasserie le Naufrageur à Carleton-sur-Mer participe pour la première fois à la Grande coulée. Il affirme que l’occasion était idéale de venir rencontrer ses clients de l’Estrie.

Je ne m’attendais peut-être pas à autant de gens, malgré la pluie qu’on a eue hier et la température un peu fraîche aujourd’hui, les gens sont heureux , souligne-t-il.

Louis-Frank Valade a d’ailleurs été surpris par l’engouement du public, au point où son kiosque était sur le point de manquer de bière à la fin de l'événement.

Devant cette popularité croissante, le festival prévoit agrandir son site l’an prochain pour accueillir encore plus de participants.

Avec les informations de Jean Arel