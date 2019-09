Le cinéaste Zacharias Kunuk a présenté son dernier film à Toronto

Intitulé One Day in the Life of Noah Piugattuk, le film montré en salle vendredi soir décrit un chasseur nomade confronté à un fonctionnaire fédéral qui le pousse à s’installer dans un logement permanent avec sa famille.

Le film est basé sur l’expérience de Noah Piugattuk, né en 1900 et décédé à l’âge de 96 ans, qui a observé le déclin du mode de vie traditionnel des Inuit.

« Nous voulions montrer comment les choses ont commencé à changer, raconte le cinéaste Zacharias Kunuk. À travers ces communautés, qui sont vraiment des camps de réfugiés, nous voulions expliquer ce qui est arrivé ».

Le cinéaste voulait aussi souligner les malentendus dans le Grand Nord provoqués par des traductions de langues maladroites qui rendaient encore plus difficiles les relations entre les Inuit et le gouvernement fédéral.

Zacharias Kunuk est connu pour son film Atanarjuat : la légende de l’homme rapide qui a obtenu le prix Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2001.