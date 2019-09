Dorian : des plages endommagées pour des années, selon un organisme

Plus de trois mètres de dunes ont été arrachés par des vents violents et des vagues le 7 septembre à la plage de l'Aboiteau, à Cap-Pelé. Toutes les entrées du lieu ont aussi été abîmées.

Ce genre de dommages est du jamais vu, affirme Julie Cormier, directrice de l'organisme Vision H2O.

Il y a beaucoup de travail à faire pour ramener la plage comme avant. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut donner du temps à la nature pour faire ses choses. On peut compter plusieurs années avant que la plage revienne comme c'était , estime Mme Cormier.

La tempête Dorian, le 7 septembre 2019, a causé des dommages aux plages et sites touristiques du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

La scène est similaire, voire pire, à la plage Parlee à Shediac. Cette dernière a été contrainte de fermer, pour des questions de sécurité, avant que la saison touristique ne se termine.

Le tiers du sable de ses dunes a disparu emporté par la tempête.

Allen Bard, directeur des parcs et attractions au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On a eu des dommages chaque année , indique le directeur des parcs et attractions au ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick, Allen Bard. On a toujours un programme pour remettre le sable après les tempêtes à l'automne et au printemps. Par contre, Dorian a été la plus grosse tempête à frapper la plage Parlee et à enlever autant de sable.

Selon lui, le parc provincial de la plage Murray est le site touristique le plus touché par la tempête. Plus de 1000 arbres sont tombés et des roulottes ont basculé sur le côté durant les intempéries.

On aimerait faire venir des experts pour effectuer des vérifications sur les plages. C'est un phénomène qui se passe un peu partout dans le monde présentement , dit M. Bard. Le climat change et les tempêtes deviennent de plus en plus féroces .

Les sites touristiques seront remis en ordre pour accueillir les visiteurs dès l'année prochaine, assure le gouvernement du Nouveau-Brunswick.