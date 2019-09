Vague d’appuis pour le ruisseau Junction

Une cinquantaine de personnes ont pris part à Sudbury dimanche à une course inspirée de l’émission The Amazing Race [« La course incroyable »] pour soutenir les efforts de restauration du ruisseau Junction. Si le ruisseau se porte de mieux en mieux , il reste encore beaucoup à faire pour réduire la pollution dans ce cours d’eau qui sillonne la ville sur plus de 50 kilomètres.

Le comité d’intendance du ruisseau Junction invitait ainsi les Sudburois pour une deuxième année à son activité de financement. La course combine des épreuves physiques, des résolutions de problème et des questions liées à la protection de l’environnement.

Les organisateurs espéraient amasser 4000 $ en dons lors de son événement. Mais au-delà de l'argent, l'objectif de l'organisme, qui célèbre cette année ses 20 ans, est aussi de se faire de nouveaux alliés.

Auparavant, les gens qui étaient au sein de notre direction étaient plutôt des gens un peu plus établis dans la communauté. On espère maintenant attirer des gens qui sont un peu plus jeunes; dans la vingtaine ou la trentaine. Rachelle Niemela, présidente du comité d’intendance du ruisseau Junction

Des Sudburois de tout âge ont répondu à l'invitation du comité d'intendance du ruisseau Junction qui organisait sa deuxième course à épreuves annuelle. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

De retour à Sudbury après des études à Ottawa, Sabine Bouchard s’est fait un devoir de participer à la course pour une deuxième année.

C'est important que la communauté se rende compte qu'il y a encore du travail à faire. [...] Oui Sudbury c'est beau, il y a des arbres, mais il faut qu'on continue de s'occuper de notre environnement parce qu'il ne restera pas beau comme ça si on ne s'en occupe pas. Sabine Bouchard, participante

La première course organisée l’an passé par le groupe avait attiré plus de 70 participants et avait permis de récolter près de 3000 $ en dons.

La direction du comité ne croit pas que la baisse du nombre de participants est le signe d’un manque d’intérêt des Sudburois pour la protection du ruisseau. Mme Niemela indique que l’organisation et la promotion d’une telle journée d’activités requièrent beaucoup de temps de la part des bénévoles.

Le comité d’intendance du ruisseau Junction gère un budget annuel de 60 000 à 100 000 $. Ses revenus proviennent en grande majorité de la Ville du Grand Sudbury et d’octrois gouvernementaux pour des projets spécifiques.

L’organisme emploie une personne à temps plein et jusqu’à cinq autres travailleurs saisonniers l’été.