Kapuskasing remporte pour une deuxième année une compétition de golf contre Hearst

La Coupe Ryder Hearst-Kapuskasing, disputée en fin de saison, s'inspire de la Coupe Ryder qui oppose les meilleurs golfeurs américains à ceux de l’Europe.

L'événement, organisé pour une deuxième année, avait aussi été remporté l'an dernier.

Pour l’occasion, chaque club était représenté par huit membres qui se sont qualifiés grâce à leur pointage à différents événements lors de la saison, comme des soirées des hommes.

L'an dernier, l'équipe de Kapuskasing avait remporté en prolongation la compétition inaugurale de la Coupe Ryder, au terrain du club de golf de Hearst. Cette année, l'événement se déroulait au terrain du club de golf de Kapuskasing.

L'intérêt est là encore pour les membres. Je pense que c'est un événement qu'on est en train de bâtir. André Robichaud, capitaine de l'équipe de Kapuskasing

Les équipes de Hearst et de Kapuskasing se sont fait prendre en photo avec la coupe Ryder avant le début de la compétition. Photo : Stéphane Quenneville

Quelques spectateurs se sont déplacés pour encourager leur équipe.

Les joueurs et leurs partisans ont pu profiter d’une journée ensoleillée, des conditions beaucoup plus favorables que l’an dernier, où le temps était pluvieux et frais.

C'est certain que les membres de chaque club prennent ça à coeur. Nous représentons notre club. Christian Gratton, capitaine de l'équipe de Hearst

L'équipe gagnante est celle qui accumule le plus de points après trois rondes de golf de neuf trous. Les deux premières rondes opposent des duos. La dernière comprend des matchs en simple.

L’équipe de Kapuskasing était différente de celle de l’an dernier, avec cinq nouveaux membres. L’équipe de Hearst n’avait que deux nouveaux joueurs.