Une centaine de participants à la Journée des nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda

L'événement organisé par la Ville en collaboration étroite avec La Mosaïque est l'occasion pour les participants d'en savoir plus sur leur nouveau lieu de résidence.

Certains en profitent même pour nouer des contacts et faire un tour de la ville en autobus.

Cette année, le nombre de participants a doublé par rapport à l'an passé, ce qui réjouit la coordonnatrice au développement communautaire rural à la Ville de Rouyn-Noranda, Candide Beauvais.

Si on parle des deux dernières années, on avait 20 inscriptions [en 2017] puis une quarantaine l’année dernière, puis on passe à 95 cette année , dit-elle.

La majorité des gens qu’on a accueillis sont ici soit pour le travail ou les études. Majoritairement des immigrants, des gens du Mexique, d’Afrique et de France. C’est varié , précise Candide Beauvais.

Plusieurs parmi les participants se sont installés à Rouyn-Noranda il y a moins d'une année.