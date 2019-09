À partir de minuit, 49 000 employés américains de General Motors entrent en grève

Le syndicat United Auto Workers (UAW), qui représente les employés américains de l’entreprise, dénonce le manque de progrès sur des enjeux comme le salaire, l’assurance maladie, la situation des travailleurs temporaires et la répartition des profits. Le syndicat demande aussi la réouverture d’usines qui tournent jusqu’à maintenant au ralenti.

Réunis à Detroit, les leaders des différentes unités syndicales à travers les États-Unis ont décidé dimanche matin de déclencher une grève. Syndicat et patronat n’ont pas réussi à s’entendre sur une nouvelle convention collective, alors que l'actuelle est échue depuis samedi soir.

Nous nous sommes tenus avec GM quand l’entreprise avait besoin de nous. Maintenant, nous nous rassemblons en solidarité avec nos membres, leurs familles, et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Terry Dittes, vice-président de l'UAW

Du côté de l’employeur, on déplore la décision du syndicat, indiquant avoir négocié « de bonne foi et avec un sentiment d’urgence ». Les propositions de GM comprennent notamment des investissements de 7 milliards de dollars américains et l’ajout de 5400 emplois à travers les États-Unis.

Nous avons dit à nos membres que nous allions nous tenir debout pour eux et pour leur futur , a indiqué le président de UAW, Gary Jones.

L’avenir de Gary Jones à la tête du syndicat ne tiendrait d’ailleurs qu’à un cheveu, selon des informations rapportées par The Detroit News. Impliqué dans un scandale de détournement de l’argent des cotisations syndicales, Gary Jones a survécu à un putsch visant à le démettre de ses fonctions lors d’une réunion de l’exécutif syndical vendredi dernier.

GM Canada « surveille la situation »

Les usines canadiennes de GM ne sont pas concernées par le déclenchement de la grève aux États-Unis, mais comme ces usines font partie d’une chaîne d’approvisionnement intégrée nord-américaine , GM Canada va surveiller la situation pour évaluer les conséquences sur les activités canadiennes de l’entreprise .

Unifor, qui représente les travailleurs canadiens, a toutefois annoncé soutenir les efforts de négociation du syndicat américain pour obtenir un contrat de travail « juste ». Les conventions collectives entre Unifor et GM Canada expireront en septembre 2020 et en septembre 2021. Les négociations entre les deux parties commenceront l’année prochaine.