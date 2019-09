Inquiétude pour l'avenir des aînés des résidences de Sayabec et de Val-Brillant

L’inquiétude est de plus en plus vive au sujet de l’avenir des personnes âgées en perte d’autonomie qui logent aux résidences de Sayabec et de Val-Brillant. Ces deux établissements doivent fermer à la fin de l’année. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent n'a pris aucune décision au sujet de la trentaine de places qui y sont rattachées.