Fin de saison abrupte pour Marie-Ève Croteau

L'athlète de Québec filait vers la victoire quand elle a été impliquée dans un accrochage avec deux autres paracyclistes, à 500 mètres du fil d'arrivée.

Un premier accrochage est survenu deux kilomètres après le début de la course. Marie-Ève Croteau a réussi à l'éviter, mais elle a été considérablement ralenti.

Elle a réussi à rattraper le peloton et se trouvait au troisième rang, à 500 mètres du fil d'arrivée, avec une réelle possibilité de décrocher le maillot rayé, lorsqu'une concurrente allemande a tenté de la dépasser.

Elle a essayé de passer à droite. Malheureusement ça ne passait pas et je ne m'y attendais vraiment pas , explique l'athlète paralympique.

La paracycliste allemande a percuté le vélo de Marie-Ève Croteau ainsi que celui d'une Américaine. Les deux ont chuté et Marie-Ève a vu sa course et sa saison prendre fin abruptement.

Elle soigne ses blessures en attendant de rentrer au Québec afin de se préparer pour la prochaine saison.