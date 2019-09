Laïcité, énergie propre et langue française : le Bloc québécois lance sa campagne

Peu avant le dévoilement de sa plateforme, Yves-François Blanchet a tiré à boulets rouges sur le premier ministre sortant lors d'un discours devant ses militants réunis à Boucherville.

Accusant un retard sur ses adversaires, le parti a lancé dimanche sa campagne dans la circonscription Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, fief bloquiste représenté aux Communes par Xavier Barsalou-Duval.

Justin Trudeau a laissé derrière lui « quatre ans de régime méprisant [et] colonisateur », a-t-il déclaré.

Mais les conservateurs n’étaient pas en reste : si le chef du Bloc a dénoncé « les amis juges » des libéraux, il en a fait de même pour les « amis lobbyistes » d’Andrew Scheer. La droite religieuse et anti-avortement, je m’en fous. Je la laisse aux conservateurs, et avec eux, leur argent , a-t-il lancé.

Fort de ses 77 candidats, dont 63 n'ont jamais siégé dans un Parlement, le chef du Bloc a salué le travail de ses militants, grâce à qui « l’idée de faire un pays et de servir la nation québécoise se porte fièrement ».

S'adressant aux journalistes – Je vais me battre pour que vous soyez indépendants et libres – Yves-François Blanchet a rappelé sa promesse de la veille, soit de s'attaquer à la fiscalité des géants du web, « pour restaurer un équilibre sain entre le commerce et la création de contenus ».

L'entente que le gouvernement Trudeau a négociée avec Netflix avait suscité une levée de boucliers, particulièrement au Québec. En plus de délaisser l'idée d'imposer une taxe, la ministre Mélanie Joly, qui pilotait le dossier, n'avait pas réussi à fixer des exigences quant à la proportion de contenu original francophone produit par Netflix.

C’est une affaire de courage. Au Bloc, du courage, on en a. Chez les libéraux, moins. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Déjà, le Bloc, qui comptait 10 députés à la dissolution de la Chambre des communes, a dévoilé ses intentions de s’attaquer aux brèches dans la gestion de l’offre – un dossier où Justin Trudeau « a plié ». C’est une prise d’otage pour nos régions et c’est un échec canadien , a-t-il résumé.

En vertu du projet de loi que compte déposer le parti, la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement serait modifiée afin d’empêcher le fédéral de fixer les termes d’un accord commercial « qui aurait pour effet d’affaiblir le système de gestion de l’offre ».

Sujet controversé s’il en est un, la loi québécoise sur la laïcité s’est invitée dès le premier jour de la campagne électorale. Dès le lendemain, tous les candidats confirmés du Bloc se positionnaient en défenseurs de la laïcité de l’État. Au Bloc, on est dans une zone de confort avec la loi 21 , avait déclaré son chef. Idem pour la protection de la langue française.

Bien que la campagne du Bloc débute officiellement aujourd'hui, Yves-François Blanchet avait déjà fait part de ses intentions en matière d'environnement. Le parti compte s'opposer à l'ingérence du fédéral dans les projets énergétiques, citant en exemple l'oléoduc Énergie Est, et plaide pour la « souveraineté environnementale ».

Dans l’optique de réduire son empreinte écologique, le Bloc a décidé qu’il versera 94 $ par 1000 km parcourus sur les routes tout au long de la campagne au projet Carbone boréal, une initiative de l’Université du Québec à Chicoutimi.