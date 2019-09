La crise du logement s'invite dans la campagne électorale fédérale

L’organisme, avec le Regroupement Information Logement (RIL) de Pointe-Saint-Charles, Action-Gardien et la Corporation de développement communautaire (CDC), organise un rassemblement en ce sens dimanche après-midi, à 14 h, au square Dorchester.

Un cortège partira ensuite vers Pointe-Saint-Charles.

Pour le FRAPRUFront d’action populaire en réaménagement urbain , le quartier de Pointe-Saint-Charles fait face à un embourgeoisement qui étouffe les ménages au plus faible revenu. L’utilisation du bassin Peel, un terrain fédéral, pour la construction d’un stade de baseball, ne ferait qu’empirer la situation.

Stephen Bronfman et le promoteur immobilier Devimco travaillent sur un partenariat dans le but d'acquérir et d'aménager ensemble le terrain de quelque 900 000 pieds carrés du bassin Peel. Photo : Étienne Coutu

« Les conditions de logement des locataires à faible revenu […] risquent de se détériorer », explique l’organisme par communiqué.

« Dans le contexte de pénurie de logement et de spéculation immobilière déchaînée alors que les terrains se font de plus en plus rares, les terrains publics restants doivent servir à répondre aux besoins des ménages et non être au service d’un développement immobilier qui profite avant tout aux entrepreneurs », dit encore Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRUFront d’action populaire en réaménagement urbain , dans un communiqué.

Un peu plus tôt cette année, Stephen Bronfman et le promoteur immobilier Devimco annonçaient leur intention d’acquérir cet immense terrain pour y implanter un énorme projet immobilier qui inclura le nouveau stade de baseball.

L’administration de Valérie Plante tente toutefois de garder une certaine maîtrise du dossier et a exercé son droit de préemption sur les terrains convoités pour la construction du stade. Elle souhaite ainsi en assurer le développement mixte.