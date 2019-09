Le site de la grotte de Ville-Marie accueille une nouvelle course en sentier

Une course en sentier de 12 heures verra le jour à la grotte de Ville-Marie au Témiscamingue.

L'évènement prévu le 5 octobre est né d'une entente entre le fondateur de Témis Ultra, Jean-Sébastien St-Pierre et la Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire.

Les participants doivent courir dans le secteur de la grotte durant 12 heures, en faisant des boucles de 5 km.

L'épreuve débute à 7 h et finira au coucher du soleil.

L'organisateur Jean-Sébastien St-Pierre est un passionné de la course à pied.

Il a déjà fait des courses sur de longues distances dont une qui l'a mené du nord au sud du Témiscamingue sur 160 km. Il aimerait partager sa passion pour ce sport.

Étant moi-même athlète de course en sentier, j’aimerais ça partager ma passion avec la communauté , dit-il.

Jean-Sébastien St-Pierre dit que le but est que les participants fassent le plus de tours possible.

Je ne veux pas qu’on soit obligé de faire 200 km pour participer à ce genre d’évènement, et je pense que c'est quelque chose de très rassembleur, je veux que tout le monde puisse goûter à ce sport parce qu’on a tellement de belles places où pratiquer ce sport à Ville-Marie , précise-t-il.

Le coureur qui aura fait le plus grand nombre de boucles sera déclaré gagnant.