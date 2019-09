Attaque en Arabie saoudite : l'Iran condamne les accusations américaines

L'Iran a de son côté rejeté les accusations du secrétaire d'État américain Mike Pompeo : Les États-Unis œuvreront avec leurs partenaires et alliés pour assurer l'approvisionnement des marchés énergétiques et pour que l'Iran rende des comptes pour son agression , a-t-il commenté sur Twitter.

Par la voix du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, Téhéran a jugé dimanche ces accusations d'« insensées » et « incompréhensibles », laissant entendre qu'elles permettraient la justification « d'actions futures » contre l'Iran.

Ces attaques, qui ont provoqué une réduction brutale de production de 5,7 millions de barils par jour, soit environ 6 % de l'approvisionnement mondial, pourraient faire grimper les prix de l'or noir lorsque les marchés rouvriront lundi, en plus d'ébranler la confiance des investisseurs.

La Bourse de Riyad – capitale et principal centre financier d'Arabie saoudite – a chuté de 3 % même si groupe Aramco a déclaré qu'il puiserait dans ses stocks pour compenser partiellement la baisse.

Le prince Abdel Aziz ben Salmane, nouvellement nommé ministre de l'Énergie, a lui assuré qu'une partie de la baisse serait compensée par le recours à de vastes stocks.

De leur côté, des responsables américains et saoudiens enquêtent, selon le Wall Street Journal, sur la possibilité que l'attaque ait été menée avec des missiles de croisière lancés depuis l'Irak ou l'Iran. Bagdad a également réfuté dimanche toute implication.

S'il advenait que la responsabilité directe de l'Iran soit établie, un nouveau casse-tête de sécurité nationale s'annoncerait pour Donald Trump, alors que ce dernier cherche à organiser un sommet avec son homologue iranien lors de la prochaine assemblée générale de l'ONU. Aussi, si l'implication des rebelles yéménites Houthis était avérée, les pourparlers que Washington a confirmés pourraient être reportés.

Toutefois, l'ampleur des dégâts et les armes utilisées restent incertaines, les journalistes n'étant pas autorisés à s'approcher des installations. Le porte-parole du ministère saoudien de l'Intérieur, le général Mansour al-Turki, a néanmoins déclaré à l'Agence France-Presse que les attaques n'avaient fait aucune victime.

Grands ennemis régionaux

L'expert du Moyen-Orient James Dorsey, estime toutefois peu probables des représailles directes : Les Saoudiens ne veulent pas d'un conflit ouvert avec l'Iran [...] Ils aimeraient que d'autres se battent pour eux, mais les autres sont réticents , a-t-il déclaré.

De son côté, le puissant prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré que le royaume était « capable » de répondre à cette « agression terroriste », sans autres détails.

Cela va néanmoins attirer l'attention sur la guerre au Yémen, où l'Arabie saoudite intervient depuis 2015 à la tête d'une coalition armée , explique James Dorsey, expert à la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour.

L'envoyé de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, s'est déclaré « extrêmement préoccupé » par les attaques, qui ont été rapidement condamnées par les alliés de Riyad : les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït.

Paris a également exprimé sa « pleine solidarité avec l'Arabie saoudite ».

Lors d'un entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le prince héritier, la Maison-Blanche a condamné les attaques contre des « infrastructures vitales pour l'économie mondiale ».

Bien que les puits de pétrole du royaume, dispersés sur de vastes régions, sont difficiles à atteindre, ses installations de traitement du brut sont beaucoup plus exposées, l'usine d'Abqaiq étant la plus « vulnérable », selon le Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.