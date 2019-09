L’angoisse des commerçants face aux évaluations en ligne

Ce système qui est loin d'être sans faille peut avoir des conséquences économiques et psychologiques sur des commerçants.

À Sherbrooke, la propriétaire du restaurant Auguste, Anik Beaudoin, dit devoir conjuguer avec une nouvelle réalité, puisque de plus en plus de clients préfèrent laisser des commentaires sur le web plutôt que de les lui adresser directement.

Elle précise qu’elle apprécie néanmoins les commentaires amenés de façon constructive, qui peuvent l’aider à rectifier le tir.

En plus de permettre la rédaction de commentaires, les différents sites offrent aussi la possibilité aux consommateurs d'évaluer leur expérience.

La propriétaire du Salon Barbart, Ja Lili Audet, déplore que certains clients préfèrent se tourner vers ces plateformes, plutôt que de s’adresser directement au commerçant.

Si personne ne nous le dit jamais et va juste nous basher, je ne vois pas comment on peut s'améliorer et je ne vois pas non plus comment on peut ouvrir un dialogue avec les autres.

Ja Lili Audet, propriétaire du salon BarbArt