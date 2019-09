Les stations de l'O-Train décorées d’œuvres uniques

Au total, 24 artistes ont été sélectionnés par un jury pour réaliser ces œuvres qui se trouvent dans les 13 stations du O-Train.

Elles ont été produites grâce au programme d’art public de la Ville d’Ottawa au coût de 10 millions $.

L'oeuvre par Jyhling Lee à la station Tremblay Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Le but est de faire d’Ottawa une vitrine pour l’art contemporain, selon Julie Dupont, gestionnaire du programme d’art public à la Ville d’Ottawa.

Ça donne une personnalité à chaque station, ça donne aussi un reflet d'Ottawa comme une ville très moderne , dit-elle. Il y a des programmes d’art public dans les métros partout dans le monde et c’est le moment pour Ottawa.

Une oeuvre de la station Lyon est réalisée par Geoff McFetridge. Photo : Radio-Canada

Les artistes ont réalisé leurs œuvres en collaboration avec les architectes des stations.

Je vois beaucoup de références à la nature, à la géographie d’Ottawa, les rivières, l’eau, les animaux, les arbres, qui sont un thème central des artistes , affirme Mme Dupont. On voit de la mosaïque à Tunney’s Pasture, on a beaucoup de sculptures à Pimisi, on a des murales à Lyon... C’est un petit peu de tout, vraiment.

À la station Rideau, une exposition relate présentement le processus de création de ces œuvres.