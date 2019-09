Dix navires de croisière à Québec en deux jours

Alors que dix navires de croisière accosteront à Québec samedi et dimanche, les intervenants touristiques tentent toujours d’étaler l’offre pour éviter le surtourisme. L’administration portuaire se montre plus ouverte à gérer le flux de croisiéristes, mais fixe toujours à 15 000, le nombre maximal de passagers par jour.

Selon Marie-Andrée Blanchet, porte-parole de l’administration portuaire de Québec, 230 000 croisiéristes sont attendus en 2019 à Québec, soit le même nombre qu’en 2018. On pense à une stabilité cette année.

Le port souhaite attirer 400 000 croisiéristes en 2025. L’objectif pour l'administration portuaire est de continuer de croître pour atteindre cet objectif, sans pour autant nuire à l’expérience des passagers.

Pour ce faire, Québec ne peut accueillir plus que 15 000 passagers par jour pour ne pas miner l’expérience client.

Nous, on a vraiment l’intuition que l’expérience client et celle des gens de Québec vont de pair. Ce n’est pas pour rien qu’on est aimé à Québec, c’est que les gens sont chaleureux avec les croisiéristes, on sent qu’il y a de l’amour pour les croisières , explique Mme Blanchet.

On regarde ce qui se fait dans le monde pour éviter une situation comme ça [le surtourisme] à Québec Marie Andrée-Blanchet, porte-parole de l’administration portuaire de Québec

Étaler la saison

L’Office du tourisme de la Ville de Québec souhaite profiter d’une industrie en pleine expansion. L’objectif, selon Éric Bilodeau, directeur des communications à l'Office du tourisme de la Ville de Québec, est d’accueillir des gens à l’année au lieu de devoir attendre la fin des croisières sur la Méditerranée.

Ce qu’on veut [...] c’est d’attirer davantage les lignes de croisières pour qu’elles viennent plus tôt en saison, mai, juin, juillet, août, alors que la ville est magnifique. On pourra accueillir des croisières plus familiales, tout ça dans un contexte où il y a plus de 200 000 navires de croisière en construction dans le monde en ce moment , indique M. Bilodeau.

Ils viennent entre deux saisons, en se déplaçant vers les Caraïbes pour l'hiver, ils arrêtent sur le circuit qu’on appelle Canada-Nouvelle-Angleterre, on doit les convaincre de venir plus tôt, mais c’est un travail de longue haleine. Eric Bilodeau, directeur des communications à l'Office du tourisme de la Ville de Québec

Pour le moment, Québec ne peut accueillir plus de huit navires avec les infrastructures actuelles.

Selon Caroline Proulx, ministre du Tourisme, l’industrie des croisières génère des dépenses touristiques de plus de 193 millions de dollars dans la province.