Catherine Lizotte de Knowlton remporte le camp des recrues RBC

L’événement regroupait les 100 meilleurs sportifs âgés de 14 à 25 ans sélectionnés d'un bout à l'autre du Canada.

L’athlète de 17 ans était surprise et très excitée de sa victoire.

Je suis vraiment contente, je suis sans mots. Catherine Lizotte, gagnante du camp des recrues

Catherine Lizotte savait néanmoins qu’elle avait livré une bonne performance au cours de la compétition. Elle est arrivée première à l’épreuve de sprint de six secondes sur le vélo et deuxième pour les épreuves de force de traction et de poussée.

Je suis vraiment contente de mes performances, elles se sont vraiment améliorées depuis l’an passé , souligne-t-elle.

Avec cette victoire, l’athlète reçoit 12 000 $ de la Banque RBC pour l’aider à poursuivre son entraînement.

Une athlète multidisciplinaire

Catherine Lizotte, une ancienne joueuse de Basketball, s’est récemment convertie à l’aviron après sa participation au camp des recrues en 2018 dans les Laurentides.

Avec sa victoire, elle pourrait espérer rejoindre l’équipe de l’une des huit fédérations nationales de sport canadien associées à l'événement.

Sa performance sur le vélo a notamment intéressé l’Association cycliste qui l’a approchée pour faire l’essai de cette discipline.

