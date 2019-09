L’autoroute 20 fermée pour la démolition du viaduc de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Les travaux entraîneront la fermeture complète de l’autoroute 20 entre 20 h samedi et 9 h dimanche.

L’infrastructure qui date de 1964 ne sera pas reconstruite avant des années, indique le ministère des Transports (MTQ).

Les inspecteurs qui ont évalué l’état de la structure après la collision ont statué qu’il n’était pas possible de circuler sous la partie endommagée, souligne le MTQministère des Transports .

Le viaduc dans le secteur de Notre-Dame-du-Bon-Conseil ne sera pas reconstruit avant des années. Photo : Radio-Canada

Cette entrave à la circulation a entraîné un important ralentissement de la circulation dans le secteur.

Rétablir la circulation sur l’autoroute

Le ministère affirme avoir pris la décision de démolir la structure pour rétablir le plus rapidement possible la circulation sur cette artère qui relie Montréal et Québec.

Ça va aller vite cette nuit, on va travailler vite pour que demain matin, vers 9 h, les quatre voies de circulations soient à nouveau accessibles aux usagers. Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports

La structure vieillissante devait être remplacée par le ministère dans les prochaines années, c’est pourquoi la décision de le démolir a pu être prise plus rapidement, indique Guillaume Paradis.

Commerçant préoccupé

Le propriétaire d’un restaurant situé à proximité du pont craint pour l’achalandage à son restaurant, d’ici à la reconstruction de la structure. Réjean Demers affirme que les autobus et les camionneurs ont l’habitude d’arrêter à son commerce pendant leur trajet entre Montréal et Québec.

C’est sûr que ça va affecter un peu, ça va sûrement nuire. Réjean Demers, propriétaire du restaurant-motel Quatre Saisons

Le ministère des Transports rappelle toutefois que les résidents du secteur pourront utiliser d’autres ponts pour traverser d’un côté à l’autre de l’autoroute 20.

On est chanceux, on est dans un secteur où il y a plusieurs structures qui permettent d’enjamber l’autoroute 20, donc on va baliser un chemin de détour sur l’autoroute 20 , souligne Guillaume Paradis.

D’ici à la reconstruction, les résidents du secteur et les touristes devront modifier leurs habitudes.

Avec les informations de Jean Arel