Jagmeet Singh se positionne en « allié pour le Québec »

Jagmeet Singh veut « continuer le travail que Jack Layton a commencé », notamment en protégeant la langue française et son caractère distinct. Le chef du NPD répète souvent qu’il est tombé amoureux de la langue de Molière durant son enfance à Windsor, en Ontario.

C’est une vision basée sur celle de Jack Layton. Une vision qui unit les progressistes du Québec et du Canada. On peut ensemble bâtir une meilleure société , a-t-il déclaré samedi, lors d’une annonce à Oshawa.

Je suis un allié pour le Québec, pour la langue française et pour un avenir progressiste et juste pour tout le monde. Jagmeet Singh, chef du NPD

Aux élections fédérales de 2015, le NPD a perdu 43 députés au Québec. Cette chute, le parti l'attribue au manque d’attention portée au Québec dans son programme électoral.

Une lacune que Jagmeet Singh souhaite corriger dans la présente campagne.

Des sièges québécois en jeu

Le chef du NPD espère que le dynamisme qui semble gagner sa campagne en Ontario se transportera au Québec avec la nouvelle semaine qui s’amorce.

Des stratèges néo-démocrates soulignent que ceux qui pensent que le NPD est mort au Québec se trompent. Les députés en place sont forts, disent-ils, et les progressistes se cherchent encore un parti pour véhiculer leurs valeurs.

Le NPD compte notamment sur le vote des jeunes, qui sont désenchantés avec les promesses brisées de Justin Trudeau sur la réforme électorale et par l’achat du pipeline Trans Mountain. Jagmeet Singh compte canaliser ce mécontentement en sa faveur.

C’est un appel à l’électorat de Québec Solidaire et des troupes néo-démocrates provinciales, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique.

Selon Pierre-Luc Dusseault, député néo-démocrate sortant de Sherbrooke, le parti « ne fait pas l’équation parfaite que, parce que Québec solidaire a bien performé dans des régions, on va bien performer aux mêmes endroits ».

« Mais ça nous montre qu’il y a beaucoup de gens progressistes et ça nous encourage », ajoute-t-il.

Démystifier le turban Jagmeet Singh est conscient que son turban soulève la curiosité et les interrogations. Il invite les gens à lui poser des questions sans gêne. Le turban à l’origine devait servir à identifier à distance une personne de confession sikhe. Ma religion en est une de compassion, on se sent le devoir d’aider les gens qui ont besoin d’assistance. Un turban devenait donc comme un phare, vous saviez que cette personne allait vous aider en cas de besoin , explique-t-il.

Rouvrir la constitution pour inclure le Québec

Sous les chefs Jack Layton et Thomas Mulcair, le NPD reconnaissait le droit à l'autodétermination du Québec et favorisait un modèle de fédéralisme asymétrique. Le NPD promettait aussi de permettre au Québec de se retirer des programmes fédéraux, sans condition et avec pleine compensation financière.

Sous Thomas Mulcair, le NPD s’engageait aussi à reconnaître un référendum gagnant au Québec avec une majorité simple (50 % +1) en faveur de la souveraineté.

Dans le cadre de la course à la direction, Jagmeet Singh affirmait qu’il voulait réintégrer le Québec dans la Constitution. « Je crois que la Constitution devrait être quelque chose qui rassemble notre pays, disait-il, donc c'est nécessaire que toutes les nations, toutes les provinces, tous les territoires soient inclus. »