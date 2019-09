Le littoral de la Haute-Gaspésie, décor unique du Défi la plage

Cette année, l'événement accueillait une nouvelle épreuve de 15 km, qui combinait la course en sentier et la course sur la plage, pour satisfaire les amateurs de dénivelés. Des trajets de 5 et 10 km étaient aussi offerts aux participants.

On est très content d’avoir développé une nouvelle épreuve qui combine à la fois la course sur plage et la course en montagne , affirme l'un des organisateurs de l'événement, Alexis Poirier.

Une cinquantaine de coureurs de tous les âges ont pris le départ du Défi La Plage au Sea Shack. Photo : Pascal Lévesque

Le Défi la plage est organisé par le jeune organisme à but non lucratif (OBNL) Choc Événements, qui chapeaute aussi l'Ultra-Trail des Chic-Chocs pendant la belle saison.

L'OBNL est vraiment là pour promouvoir le territoire de la Haute-Gaspésie, promouvoir une richesse si incontournable autant dans les montagnes que la plage , explique l'un des cofondateurs de Choc Événements, Félix Dubeau.

Un coureur prend une pause, quelques minutes avant le départ. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

C’est pour offrir aux jeunes des opportunités et travailler les saines habitudes de vie. Dans nos événements, on aimerait ça ajouter le plus de gratuité possible pour tous les moins de 18 ans , ajoute-t-il. C'est un événement sportif, de plage, très festif, pour la communauté locale surtout.

L'OBNL espère développer un pan hivernal de l'événement, axé sur le ski hors-piste, un sport qui gagne de plus en plus d'adeptes dans la région.