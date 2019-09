Les sports canins attelés, de plus en plus tendance au Bas-Saint-Laurent

Les sports canins attelés, qui réunissent la course à pied, le vélo, la trottinette des neiges ou le ski en tandem avec des chiens, auraient de plus en plus la cote au Bas-Saint-Laurent.

Il y a un engouement qui se crée, il y a de plus en plus de monde qui veut essayer , observe David Fugère, président de Cani-Riki. C’est très populaire sur les réseaux sociaux et les belles photos que ça fait... Le monde veu[t] essayer.

Ça fait une pierre deux coups, ça nous fait bouger et ça fait bouger notre chien. David Fugère, président du club Cani-Riki

Le canicross, qui associe un coureur et son chien alors qu'ils sont reliés par un harnais, est un sport de plus en plus populaire dans la région, selon le président de Cani-Riki, David Fugère. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Trois fois par semaine, les adeptes du club courent, font du vélo ou du scooter derrière leur chien à Rimouski. L’hiver, ils se réunissent pour faire de la trottinette des neiges, un modèle réduit du traîneau à chien, entre les pistes de ski de fond du parc Beauséjour et des sentiers du Littoral.

Ce sont des activités qui sont l’fun. Les chiens nous forcent à bouger, à nous tenir en forme aussi , opine Josée Bilodeau, une adepte de sports canins attelés. Cette dernière ajoute qu’elle a d’ailleurs décidé d’adopter des chiens dans le but de pratiquer ce type de sport.

Le club Cani-Riki a été fondé en 2017, et depuis ce temps, on a de plus en plus de membres qui se joignent à nous , dit Mme Bilodeau, en ajoutant que l’effet de groupe motive également les chiens à courir.

Des adeptes de sports canins attelés ont participé à une course provinciale organisée à Rimouski samedi. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Le club Cani-Riki tenait d'ailleurs une compétition provinciale de sports canins attelés samedi matin pour la première fois sur les sentiers du Littoral.

Malgré une météo maussade, une quarantaine de participants provenant d'un peu partout dans la province étaient présents.

Selon les organisateurs, la compétition devrait de nouveau avoir lieu l'an prochain.