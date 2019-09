Un gain au Lac-Saint-Jean pour le cycliste almatois Léandre Bouchard

L’athlète d’Alma a devancé une soixantaine d’autres compétiteurs pour remporter l’épreuve la plus longue de la journée.

Victor Verreault a dû, pour sa part, composer avec des douleurs aux jambes durant cette même compétition.

Devant ses partisans, le cycliste de Saint-Félicien a néanmoins longtemps conservé la troisième position.

Cependant, ses crampes l’ont ralenti durant la dernière portion du trajet et il a finalement dû se contenter du 11e rang.

Le Raid Boréal de Saint-Félicien comportait non seulement une tranche de 65 kilomètres, mais aussi des épreuves plus courtes de 15, 25, 35 et 50 kilomètres.

Au total, 360 cyclistes de divers âges et calibres ont participé à l’événement.