Gémeaux : Conseils de famille, District 31 et Nomades récompensés à l'Avant-première

Quelques heures avant le Gala des prix Gémeaux dimanche soir, l'Avant-première du gala a distribué des dizaines de prix à des artisans de la télévision. Les productions Conseils de famille, District 31, et Nomades entre autres, sont reparties avec respectivement cinq et quatre trophées chacune.

Diffusée sur les ondes de Télé-Québec, la quatrième saison de Conseils de famille est repartie avec cinq prix : ceux de la meilleure émission ou série jeunesse fiction : 12 ans et moins, la meilleure réalisation jeunesse : fiction, les meilleurs textes, le meilleur rôle de soutien masculin : jeunesse pour Pierre-François Legendre et le meilleur rôle de soutien féminin : jeunesse pour Catherine Trudeau.

Michel Charette et Sophie Desmarais ont tous deux été récompensés pour leurs rôles dans la quotidienne District 31. L'auteur Luc Dionne et la réalisatrice Catherine Therrien ont également reçu des prix pour leur travail sur l'émission.

Bruno Gagné, incarné par Michel Charette, dans une scène de District 31. Photo : Aetios Productions

Nomades a remporté les Gémeaux de la meilleure émission ou série originale produite pour les médias numériques : jeunesse, la meilleure réalisation pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse, les meilleurs textes pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse (Erika Mathieu et Julie Roy) et Victoria Diamond a gagné le prix de la meilleure interprétation pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse.

Like-moi!, une comédie à sketchs diffusée à Télé-Québec et sur Club illico qui en est à sa quatrième saison, a remporté le prix de la meilleure série humoristique. Son auteur, Marc Brunet, a aussi reçu un prix pour le meilleur texte, catégorie humour.

L'animateur et réalisateur Sébastien Diaz est monté trois fois sur la scène érigée au milieu du Complexe Desjardins, à Montréal, deux fois pour le magazine Format familial, qu'il anime avec Bianca Gervais, et une fois pour sa réalisation de la websérie Terreur 404.

Sébastien Diaz Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

La dernière saison de la série en prison Unité 9 a gagné trois prix à l'Avant-première. On a souligné le jeu de la comédienne Geneviève Schmidt, la réalisation de Jean-Philippe Duval et la plume de la scénariste Danielle Trottier.

Jean-François Pronovost, qui a pris le pari risqué d'incarner Passe-Montagne dans la nouvelle mouture de la mythique émission jeunesse, diffusée à Télé-Québec, a été récompensé, en recevant le prix du meilleur premier rôle masculin, catégorie jeunesse.

Un moment cocasse de cette cérémonie de l'après-midi est survenu quand l'animatrice, Anaïs Favron, a remporté le prix Gémeaux dans la catégorie « meilleure animation : magazine style de vie » avec Avec ou sans cash. Visiblement prise de court, elle a chuchoté, après ses remerciements, qu'elle aurait aimé « avoir mieux fait ».

Le triomphe de District 31?

La populaire émission diffusée sur ICI Télé est en lice ce soir pour de nombreux prix récompensant la réalisation et le jeu des interprètes. Vincent-Guillaume Otis, Patrice Godin, Hélène Bourgeois Leclerc, Geneviève Brouillette, Charlotte Legault et Sophie Desmarais pourraient repartir avec un prix d'interprétation pour leurs rôles respectifs dans la série policière.

Les personnages principaux de la quatrième saison de District 31 Photo : Radio-Canada / Aetios productions

La série est également nommée dans la catégorie de la meilleure série dramatique quotidienne, où sa seule concurrente est Clash, une production diffusée à VRAK.

Après District 31, c’est M’entends-tu?, une comédie dramatique lancée au début de l'année par Télé-Québec, qui a reçu le plus de nominations, avec 14 mentions, toutes catégories confondues. Mélissa Bédard et Florence Longpré, deux actrices de la série, sont en lice pour le prix du meilleur premier rôle féminin dans une comédie.

Mélissa Bédard, Ève Landry et Florence Longpré dans une scène de la série M'entends-tu? Photo : Karine Dufour

Clash se trouve sur la troisième marche du podium, finaliste dans 13 catégories. Les émissions Unité 9, Bye bye 2018, Faits divers, Les pays d'en haut et L'heure bleue comptent chacune 10 nominations ou plus.

Le vote pour l’émission coup de cœur du public a pris fin vendredi et on doit dévoiler la gagnante dimanche soir. Les finalistes sont Discussions avec mes parents, District 31, En direct de l’univers, La vraie nature et Ruptures.

Le Gala des 34es prix Gémeaux sera en ondes à 20 h sur ICI Télé, dimanche.