Hémodialyse à Gaspé : des patients attendent toujours un local plus adapté

Le local actuel ne permet pas de répondre aux urgences ou à l'arrivée de nouvelles personnes, selon eux.

En 2017, le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette, annonçait en grande pompe un nouveau service d'hémodialyse pour Gaspé.

Mais l'échéancier était serré : le nouveau local devait être aménagé en seulement quatre mois.

Robert Benoît est heureux de pouvoir recevoir son traitement près de chez lui, mais déplore que l’espace est beaucoup trop restreint.

C'est le même espace où les infirmiers ont de la difficulté à bouger. Quand on compare à Maria, Sainte-Anne-des-Monts, Chandler et tous ceux que j'ai vus à Québec et Lévis, c'est un local plus adéquat pour les hémodialysés.

Robert Benoît, patient