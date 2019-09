Snowden – qui vit maintenant en Russie pour éviter d'être arrêté en vertu de la loi américaine sur l'espionnage – a déclaré que ses six années au service de la CIACentral Intelligence Agency et de la NSANational Security Agency l'avaient conduit à conclure que le secteur du renseignement américain avait « piraté la Constitution » et mis en péril la liberté de chacun.

Le livre Permanent Record (traduit en français Mémoires vives) offre de loin le récit le plus complet et le plus personnel, révélant la façon dont Snowden en est arrivé à divulguer des détails secrets sur la collecte massive – par le gouvernement américain – de courriels, d'appels téléphoniques et d'activités numériques.

Snowden, qui s'est d'abord enfui à Hong Kong, puis en Russie, tente dans son ouvrage de situer ses préoccupations dans un contexte contemporain : il sonne l'alarme au sujet de ce qu'il considère comme « des efforts déployés par les gouvernements du monde entier pour délégitimer le journalisme, supprimer les droits de l'Homme et soutenir des mouvements autoritaires ».

Ce qui est réel est délibérément confondu avec ce qui est faux, et ce grâce à des technologies capables de réduire cet amalgame dans une confusion mondiale sans précédent , raconte-t-il.

L'oeuvre relate l'histoire de Snowden depuis son enfance – dans les années 1980 en Caroline du Nord et dans la banlieue de Washington, où sa mère a travaillé comme commis à la NSANational Security Agency – à la diffusion des milliers de documents top-secrets.

Extraits (publiés par Le Monde) :

Laissez tomber les clés USB: elles sont trop encombrantes au regard de leur faible capacité de stockage. À la place, je me suis servi de cartes SD – l’acronyme signifie Secure Digital soit transmission numérique protégée. Pour être plus précis, je me suis servi de cartes mini-SD et micro-SD. Vous savez à quoi ressemble une carte SD si vous vous êtes déjà servi d’un appareil photo numérique ou d’une caméra, ou si vous avez déjà eu besoin de plus de mémoire sur votre tablette. Elles ne déclenchent quasiment jamais les détecteurs de métaux, et puis, qui m’en voudrait d’avoir oublié quelque chose d’aussi petit?