Le Lithon du Témiscamingue se tient à Lorrainville

Il s'agit de courses de lits d'une centaine de mètres avec une épreuve de vitesse et une course à obstacles.

Les équipes sont invitées à amasser 500 dollars qu'elles remettront à l'organisme de leur choix.

La Caisse Desjardins du Témiscamingue s'engage de son côté à donner 4000$ aux équipes.

Un événement qui a déjà eu lieu durant les années 90 explique Pierre Côté du comité organisateur.

Il y a eu beaucoup de gens qui ont été interpellés dans le sens, que c'est un événement qui au lieu il y a à peu près 30 ans ici au Témiscamingue, puis on le remet en place. Pierre Côté du comité organisateur

Il y a beaucoup de gens qui ont vécu le Lithon mais qui ne sont pas nécessairement capables de le refaire à l'âge actuel, dit-il. Dans le fond, on relance l'événement, c'est un premier tour et c'est pour ça qu'en fin de semaine, pour que les gens viennent voir les lits et venir faire le petit parcours sprint et obstacles, et la possibilité si vous faites le meilleur temps d'amasser de l'argent pour votre cause.

L'événement a lieu près du parc de Lorrainville.