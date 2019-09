Le créateur originaire d’Alma a rencontré les mannequins et l’équipe du festival vendredi soir.

C’est la deuxième fois qu’il présente son travail à Panache.

Bien sûr qu’il y a une fébrilité. Bien sûr qu’on est excités. On a envie de présenter nos collections ici et on a envie que les gens, ça leur plaise. Denis Gagnon, designer

Le designer s’est entretenu avec Julie Larouche à Style libre. Voici le lien pour accéder à cette entrevue d’une heure.

Il dit avoir travaillé sur différentes matières au cours des derniers mois. Il promet un défilé enjoué et très coloré.

Le cuir, il y en a moins parce que ça coûte un peu trop cher, mais on va présenter des laines, des tricots. Il y a toutes sortes de matières en fait qu’on va présenter. On a de super beaux chapeaux, on a toutes sortes de textures , affirme Denis Gagnon.

Le créateur de mode Denis Gagnon Photo : Radio-Canada

La mode accessible

Il sera aussi possible de découvrir sa collection Denise, destinée à un plus grand public, dans une boutique éphémère en marge du festival cette fin de semaine.

C’est une collection pour démocratiser la mode où on a des prix entre 60 $ et 200 $. C’est un peu pour compétitionner les Zara et les grandes bannières de ce monde ou les H&M. Mais, par contre, c’est fait localement , souligne l’artiste.

Rester

Denis Gagnon a étudié la mode au Collège LaSalle en 1988. Il a lancé sa carrière solo en 2000.

Le designer est heureux de pouvoir vivre de sa passion depuis toutes ces années.