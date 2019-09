Les Raptors de Toronto s'associent à Nike pour commercialiser un hijab

Inspiré par ceux qui ont le courage de changer le jeu , a déclaré l’équipe des Raptors de Toronto en dévoilant sur Twitter la vidéo annonçant sa collaboration avec le géant américain pour la vente du hijab.

Il est question pour les femmes musulmanes de ne pas avoir à renoncer à leur identité, ou ressentir la nécessité de sacrifier une partie de leur identité pour jouer le sport qu'elles veulent, peut-on entendre dans la vidéo.

Le directeur principal du marketing pour les Raptors, Jerry Ferguson, explique que l’idée d'apposer sa marque sur le hijab est venue d’un groupe de femmes musulmanes de Toronto.

Nous avons été inspirés par un groupe de jeunes femmes musulmanes appelées les Hijabiballers. Ce groupe de filles joue au basketball régulièrement dans notre centre communautaire appelé MLSE LaunchPad , a-t-il expliqué.

Faire cette collaboration était une manière de les représenter et de leur montrer que nous les voyons et qu’elles nous représentent. Jerry Ferguson, directeur principal du marketing pour les Raptors

Jerry Ferguson explique que l’objectif est de représenter tous leurs partisans en véhiculant un message d’inclusion.

Nous sommes inspirés par nos admirateurs, nous reconnaissons la diversité de nos admirateurs, et nous aimons cette diversité, et en tant qu’ambassadeur de la marque, il s’agit de rendre l’équipe plus inclusive et plus acceptable pour tous , indique-t-il.

Nous espérons que ce hijab leur permettra de supprimer toutes les barrières et de rendre ce sport beaucoup plus accessible , poursuit-il.

Étant leur source d'inspiration, les Hijabiballers ont naturellement contribué à la collaboration en participant à la conception du design du vêtement ainsi qu’en apparaissant dans la vidéo.

Toronto est la ville la plus diversifiée au monde, les Raptors ont la base de partisans de basketball la plus diversifiée, ça a donc été une décision très facile pour nous. Jerry Ferguson, directeur principal du marketing pour les Raptors

Nike a commencé à commercialiser un hijab de sport en décembre 2017. Mais c’est la première fois qu’une équipe de la NBA s’associe officiellement au produit.

Les Hijabiballers honorées

Le groupe des Hijabiballers ont salué cette collaboration sur sa page Instagram. Nous sommes ravies et honorées de collaborer avec les champions de la NBA 2019 pour présenter notre mission — célébrer et multiplier les opportunités pour les filles et les femmes musulmanes dans le sport, a déclaré le groupe.