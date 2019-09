Le Franco bientôt indépendant?

« Le cordon ombilical sera coupé », affirme avec aplomb Louis Grenier, le président du conseil d’administration (CA) du journal Le Franco.

Depuis un an, il multiplie les démarches pour que le journal devienne indépendant « de fait, et non pas seulement de situation », une décision prise d’un commun accord avec l’équipe de direction actuelle de l’ACFA.

« Il y avait une perception d’ingérence », reconnaît Marc Arnal, le président de l’ACFA. « La directrice générale de l’ACFA était la gestionnaire du Franco [...], c’était une anomalie », donne-t-il en exemple.

Le 25 août, avec les autres membres du CA de l’ACFA, il vote donc une résolution donnant le feu vert à la vente du journal Le Franco.

Marc Arnal, préside l'ACFA, le seul actionnaire et propriétaire du journal Le Franco. Photo : Radio-Canada

« Le Franco restera Le Franco »

Dans son désir d’émancipation, Le Franco a déposé une offre de rachat à l’ACFA le 31 janvier. Le conseil d’administration du journal en deviendrait propriétaire.

« Il faut regarder le futur du journal et ce qui s’en vient. Si vous regardez au travers du Canada pour tous les journaux en situation minoritaire, la situation est très difficile », observe Louis Grenier.

La santé financière du Franco, elle, va bien, précise-t-il. « Mais elle pourrait aller mieux », si le journal abandonnait son statut d’entreprise pour devenir un organisme à but non lucratif. Cela lui ouvrirait la porte à de nouvelles subventions fédérales auxquelles ont droit d’autres médias, comme La Liberté au Manitoba par exemple.

Louis Grenier, le président du CA du journal Le Franco. Photo : Radio-Canada

Le modèle d’affaires reste à définir. Les avocats de l'ACFA et du Franco sont en négociations pour définir les détails de cette vente et les obligations des futurs propriétaires pour respecter le mandat de ce journal francophone.

« La planification est en train de se faire pour voir comment on peut transformer le journal pour être plus efficace et plus informationnel », indique Louis Grenier en garantissant que « le Franco restera le Franco ».

Manque de transparence

Si Le Franco a tenu ses lecteurs informés de ses intentions de devenir indépendant, l’ACFA s’est fait reprocher de ne pas avoir fait de même avec ses membres.

« Ce dossier a été caractérisé par le journal Le Franco comme un dossier chaud il y a quelques semaines. Il me semble qu’un dossier chaud devrait absolument être communiqué aux membres », estime Albert Nolette, redevenu un simple membre de l’ACFA depuis qu’il a claqué la porte du CA en août 2018.

Pas eu de communications, pas de consultations : c’est une faiblesse de gouvernance qui mine la crédibilité de l’organisme. Albert Nolette, membre de l'ACFA

Il aimerait que le processus de vente soit mis en pause pour consulter la communauté sans laquelle, selon lui, aucune décision ne peut être prise.

Marc Arnal, qui quitte la présidence de l'ACFA le mois prochain, a rétorqué qu'il ferait tout pour que la vente soit officialisée avant la fin de son mandat en octobre.