L’application Bunz limite l’usage de sa monnaie virtuelle

L’application torontoise — exploitée également à Vancouver, Montréal et Ottawa — permet aux usagers d’échanger leurs affaires pour des BTZ, qui peuvent ensuite être dépensés dans une panoplie de commerces locaux, incluant des épiciers, des microbrasseries et des salons de beauté.

À Toronto, des boutiques populaires telles que Drake General Store, Inkbox et Fresh City Farms acceptaient cette monnaie numérique comme mode de paiement.

Mais dorénavant, seuls les cafés et les restaurants sont admis sur la plateforme. Ce changement survient alors que l’entreprise licencie 15 employés, soit environ trois quarts de son équipe.

Le cofondateur de Bunz a refusé de nous accorder une entrevue, mais il se veut rassurant. Dans un courriel, il indique que tous les commerçants débranchés de l’application cette semaine seront payés en totalité pour leurs transactions effectuées en BTZ.

À présent, les usagers de Bunz ont gagné et dépensé plus de 1,4 million de dollars dans des entreprises locales, grâce au système de monnaie numérique de l’application. Nous nous voyons comme une coopérative sur Internet , affirme le PDG de Bunz, Sascha Darius Mojtahedi.

Les BTZ peuvent être toujours utilisés dans des échanges entre nos usagers et réclamés chez nos partenaires ou via Etherium Mainnet , précise-t-il.

La propriétaire de la boutique Beadle à Toronto, Cherie Lunau-Jokisch, disait bénéficier d’une nouvelle clientèle grâce à l’application.

À l’approche des Fêtes, ma saison la plus achalandée, de nombreux clients amassaient leurs BTZ pour faire de plus gros achats. Je suis désolée que ce ne soit plus possible.

Cherie Lunau-Jokisch, propriétaire de la boutique Beadle