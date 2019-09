Les partis de droite se battent pour le vote conservateur en Alberta

Après un an et demi de campagne, le conservateur Greg McLean est bien connu dans la circonscription de Calgary-Centre. Celle-ci a échappé à son parti il y a quatre ans, remportée par le libéral Kent Hehr.

Les conservateurs sont d'ailleurs déterminés à récupérer les quatre sièges perdus aux libéraux en 2015 et le cinquième perdu aux néo-démocrates depuis 2008.

Greg McLean a confiance en ses chances. Nous croyons que les électeurs voudront envoyer un message fort au gouvernement fédéral , affirme-t-il entre deux séances de porte-à-porte.

C’est justement ce que veut faire Wendy McDonald, une électrice de sa circonscription. Nous avons voté pour Kent Hehr, mais nous voterons contre Justin Trudeau cette fois-ci , affirme-t-elle.

Comme bien des Albertains, elle est frustrée par les pertes d'emplois dans l’industrie pétrolière et gazière, les retards du projet d’expansion du pipeline Trans Mountain et le sentiment que l'Alberta est complètement négligée par Ottawa.

Le Parti populaire du Canada, que l'ex-conservateur Maxime Bernier a fondé l'an dernier, a bien l'intention, lui aussi, de capitaliser sur le sentiment de frustration. Il présente des candidats dans toutes les circonscriptions du pays, comme Colin Korol, dans Calgary-Confederation.

Je crois que les conservateurs ont eu la chance de gouverner et ils ne sont plus un parti conservateur. Ils ne représentent plus les gens, mais des intérêts spéciaux et la classe d’affaires.

Colin Korol, candidat, Parti populaire du Canada, Calgary-Confederation