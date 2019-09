Le militant hongkongais Joshua Wong demande le soutien de Trump et du Congrès

« Il est important d'ajouter une clause sur les droits de la personne dans les négociations commerciales et de mettre les manifestations de Hong Kong au programme de ces négociations. Surtout quand un centre international est menacé de lois d'urgence équivalentes à la loi martiale et d'envois de l'armée », a déclaré Joshua Wong, après avoir participé à une conférence à l'université Columbia, à New York.

« Si la Chine n'a pas l'intention de protéger la liberté économique de Hong Kong, cela nuira à toute l'économie mondiale », a ajouté cet étudiant de 22 ans, alors que plus de 1200 entreprises américaines sont installées à Hong Kong.

Chine et États-Unis sont engagés depuis l'an dernier dans une guerre commerciale, qui s'est traduite par l'imposition de part et d'autre de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'échanges bilatéraux.

Les deux pays ont annoncé mercredi une pause dans l'escalade, et de nouveaux pourparlers sont prévus en octobre à Washington.

L'administration Trump a exclu jusqu'ici d'inclure le dossier de Hong Kong dans ces négociations commerciales.

« Cela relève du département d'État, pas du commerce », a indiqué mercredi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

Joshua Wong, qui doit se rendre mardi à Washington, a également appelé le Congrès américain à adopter un projet de loi actuellement en attente sur les « droits de la personne et la démocratie à Hong Kong ».

Le texte, auquel les leaders républicains et démocrates du Congrès se sont montrés favorables, prévoit un réexamen annuel du statut économique spécial de Hong Kong, ainsi que des sanctions pour tout responsable qui supprimerait « des libertés fondamentales » dans ce territoire semi-autonome, rétrocédé à la Chine en 1997.

Dans la capitale fédérale américaine, Joshua Wong devrait notamment rencontrer le sénateur républicain Marco Rubio, très critique de Pékin, et être entendu par une commission du Congrès.

Aucun rendez-vous avec l'administration Trump n'a été évoqué.

Tournée internationale

La visite de Joshua Wong aux États-Unis s'inscrit dans le cadre d'une tournée internationale pour rallier des soutiens à la cause des manifestants hongkongais.

« L'été de la colère est en train de devenir l'année de la colère », a-t-il affirmé devant quelque 200 étudiants de Columbia.

En début de semaine, l'étudiant, qui s'est fait connaître en 2014 avec le « mouvement des parapluies », était à Berlin, où il a notamment rencontré le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas.

Cette rencontre a suscité l'ire du gouvernement chinois, qui a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne en Chine pour protester.

Pékin a notamment jugé inacceptable que « quelques médias et politiques allemands tentent d'augmenter leur attractivité et d'attirer l'attention sur eux en se servant de séparatistes anti-Chine ».

Les manifestations qui secouent Hong Kong ont commencé en juin, pour demander le rejet d'un projet de loi hongkongais visant à autoriser les extraditions vers la Chine.

Le texte a été définitivement abandonné depuis, mais le mouvement a élargi ses revendications, demandant notamment des réformes démocratiques et dénonçant le recul des libertés dans l'ex-colonie britannique et l'ingérence grandissante de Pékin dans les affaires intérieures de cette région semi-autonome.

Vendredi, des milliers de manifestants prodémocratie ont illuminé de torches, lanternes ou pointeurs laser deux des collines de Hong Kong, profitant de l'ouverture de festivités traditionnelles d'automne pour rappeler la détermination de leur mouvement.