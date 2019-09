Un organisme de charité presque à court de nourriture

Grace Place, un organisme religieux qui vient en aide aux sans-abri et aux personnes marginalisées de Thunder Bay, fait appel à la population pour des dons de nourriture. Ses réserves sont presque vides, une première en 12 ans d’existence.

Il y a environ trois mois, j’ai commencé à paniquer en me disant : “Si ça continue, nous serons vides dans trois mois”, et c’est exactement ce qui s’est passé , raconte la pasteure Melody Macsemchuk. Ce n’est plus vraiment comme avant les dons.

Mme Macsemchuk explique que la lutte contre la faim est la première étape pour aider quelqu’un, selon la philosophie de Grace Place.

Quand vous remplissez le ventre d’une personne, vous êtes capable d’aborder les autres problèmes qui peuvent survenir dans sa vie. Melody Macsemchuk, pasteure

Mme Macsemchuk s'inquiète de la capacité à long terme de Grace Place à livrer ses paniers alimentaires d'urgences aux personnes dans le besoin.

Le 4 septembre, Grace Place n'avait presque plus de nourriture. Photo : Radio-Canada / Grace Place Thunder Bay

L’appel lancé sur Facebook a porté ses fruits rapidement alors que l'organisme a reçu plusieurs dons de denrées non périssables dès le lendemain de la publication.

L'organisme indique que ses réserves ont commencé à se remplir, mais qu'il est toujours à la recherche de dons.

Il y a tellement de gens qui sollicitent des dons , admet Mme Macsemchuk. Je comprends ça. Je veux simplement que les gens comprennent que, s’ils font un don à Grace Place, nous veillons à ce qu’il soit acheminé à ceux qui en ont vraiment besoin.

Les dons peuvent être apportés en personne aux locaux de Grace Place, au 235 rue Simpson.