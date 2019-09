La police de Winnipeg utilisera FaceTime pour enquêter sur des cambriolages

La technologie permettra aux policiers de faire une tournée virtuelle de lieux pour déterminer s’il est utile que des enquêteurs ou la police scientifique se rendent sur place.

Nous savons que dans les cas d'infractions, la collecte des preuves nous donne de meilleures chances de résoudre un crime et attraper les criminels. Donc, si nous pouvons accélérer l’évaluation et l’enquête scientifique, je pense que nous le ferons , a expliqué, vendredi, le chef du service de police Danny Smyth au conseil de police de Winnipeg, une instance formée de citoyens.

La police de Winnipeg croit être le premier service de police en Amérique du Nord, voire dans le monde, à tester l’utilisation de ces applications mobiles pour évaluer à distance des scènes de crime.

L’inspecteur chargé du projet n’a pas trouvé d’autre service de police qui emploie cette technologie, selon Danny Smyth.

Cet été, plusieurs rencontres communautaires menées dans des quartiers de la ville ont permis à des citoyens de soulever leurs inquiétudes concernant leur sécurité. L'absence de patrouille ou les temps de réponse de la police figurent parmi les enjeux soulevés dans ces rencontres.

Grâce au projet pilote, la police espère réduire son temps de réponse aux infractions. On dénombre plus de 6000 cambriolages et vols par an à Winnipeg.

Il y a en moyenne 200 appels en attente d’une réponse des services de police.

Selon le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, le projet pilote permettra aux victimes de nettoyer les lieux et revenir à une vie normale plus rapidement après une infraction. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Le projet pilote permettra au policier qui prend un appel de demander à son interlocuteur s’il consent à une évaluation par vidéo en temps réel. Dans l’affirmative, il pourra ensuite, grâce à un appareil mobile, se brancher avec la victime qui lui montrera les lieux.

Le projet a reçu une réponse enthousiaste de la part du conseil de police.

Je crois que nous devons être plus imaginatifs dans notre lutte à la criminalité parce que nos ressources sont limitées. Ceci est un pas en avant , a commenté le conseiller municipal Kevin Klein.

Le président de l’Association des policiers de Winnipeg, Moe Sabourin, se méfie cependant de l’emploi de la technologie, qui remplace des personnes réelles.

Quelle sera la suite? demande-t-il. Ce sera les agressions? Peut-on prendre une photo de vos blessures avec le téléphone? Avez-vous des vidéos de surveillance? Où est-ce qu’on s’arrête?

On attend que Robocop arrive sur la scène , ajoute-t-il.

La police de Winnipeg insiste : la personne qui rapporte un crime n’est pas obligée de consentir à une évaluation virtuelle et la vidéo ne sera pas enregistrée ni conservée.