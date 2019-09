Les organisateurs de la campagne font partie du groupe Grève pour le climat Canada, la branche locale du mouvement mondial démarré par la militante suédoise Greta Thunberg.

Emma Lim 17 ans, a crée le pacte invitant les signataires à renoncer à avoir des enfants jusqu'à ce que des mesures radicales soient prises par le gouvernement fédéral pour contrer les changements climatiques. Photo : Fournie par Emma Lim

Si nous avons des enfants, ils risquent de mourir à cause de la crise climatique et le gouvernement ne prend aucune mesure à ce sujet. Emma Lim, 17 ans, organisatrice locale de Grève pour le climat

L'idée, c'est que malgré notre souhait le plus cher d'avoir des enfants, on commence à se questionner par rapport à quelle sorte de parent on serait dans un monde où on ne peut pas garantir leur sécurité , explique Sophie Arsenault. À 18 ans, elle pourra voter pour la première fois lors des élections fédérales le 21 octobre prochain.

Capter l’attention des candidats

Le coup d’envoi de cette campagne nationale a lieu lundi sur la colline du Parlement à Ottawa, en pleine campagne électorale fédérale. Les jeunes espèrent que leur message sera entendu par les chefs et les candidats des différents partis politiques.

« Nous pensons que c'est une crise très importante » dit Emma Lim, la fondatrice du pacte, qui apparaît sur cette photo prise lors d’une manifestation qui a eu lieu récemment à Montréal. Photo : Fournie par Emma Lim

Le parti qui sera au pouvoir après le 21 octobre devra mener une transition juste des énergies fossiles vers les énergies vertes, enchâsser dans la Charte canadienne le droit à un environnement sain et agir avec rigueur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au pays, demandent-ils.

Faire un choix éclairé

L’organisation Grève pour le climat n'endosse aucun parti politique, mais ses adhérents peuvent être engagés auprès de formations politiques.

La militante Emma-Jane Burian, âgée de 17 ans et originaire de l'île de Vancouver, milite dans la campagne d'un candidat du Parti vert.

Les manifestations pour le climat, comme celle-ci à Montréal, ont attiré des milliers de jeunes à travers le monde et au pays au cours de la dernière année. Photo : Fournie par Emma Lim

Ce qui compte, dit-elle, c’est que les Canadiens se rendent aux urnes à l’issue de la campagne fédérale en ayant été sensibilisés aux enjeux liés aux changements climatiques et à l’environnement. Nous disons aux Canadiens : vous devez faire un choix éclairé pour qui vous votez , dit-elle.

Environ 10 millions d’électeurs issus de la génération du millénaire pourront voter lors du prochain scrutin fédéral. S'ils participent au scrutin le 21 octobre, leur vote pourrait être déterminant.

Avec les informations de Timothé Matte-Bergeron