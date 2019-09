Nintendo poursuit un site de ROM pour plusieurs millions de dollars

Nintendo a déposé une poursuite contre RomUniverse, un site web qui propose des téléchargements illimités de versions piratées de ses jeux pour 30 $ par année. Le géant japonais réclame 150 000 $ en dommages et intérêts pour chaque violation de ses droits d'auteur et jusqu’à 2 M$ pour le viol de sa marque protégée.

RomUniverse offre des ROM, les fichiers de jeux normalement contenus dans les cartouches ou les disques vendus en magasin, de titres provenant de toutes les générations de consoles Nintendo.

Des jeux de Switch ont été téléchargés plus de 300 000 fois sur son site. Ce chiffre s’élève à 500 000 pour les jeux de 3DS, selon les documents de cour rendus publics cette semaine.

RomUniverse est bâti sur une violation effrontée et à grande échelle de la propriété intellectuelle de Nintendo , ajoutent les plaignants.

Ce n’est pas la première fois que Nintendo s’attaque à un site de ROM. L’an dernier, l’entreprise nippone a eu gain de cause contre Jacob et Christian Mathias, le couple américain derrière LoveRETRO et LoveROMS. Ils ont été condamnés à payer plus de 12 millions de dollars en dédommagement pour avoir enfreint la loi gouvernant le droit d’auteur.

En général, les ROM de jeux rétro distribués gratuitement sur le web sont tolérés par les fabricants de jeux vidéo, parce qu’ils ne sont plus offerts en magasin. Ils peuvent être notamment joués sur des émulateurs de consoles sur ordinateur ou sur mobile.

Nintendo se montre par contre bien plus protecteur de ses droits d’auteur que d’autres éditeurs depuis quelque temps. Ses jeux rétro sont notamment offerts pour les consoles miniatures NES Classic et SNES Classic, respectivement lancées en 2016 et en 2017, et pour la Switch par le biais d’un abonnement mensuel.

RomUniverse ne se limite toutefois pas uniquement aux jeux rétro, comme le font plusieurs autres sites de ROM, chose qui rend cette poursuite moins surprenante qu’elle pourrait sembler, d’autant plus que le site réalise des profits grâce à sa formule d’abonnement.