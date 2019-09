Revivez le 10e Grand Prix cycliste de Québec en images

En fin de course, l'Australien s'est imposé devant Peter Sagan et Greg Van Avermaet, après avoir effectué 16 tours du circuit de 201,6 km dans les rues de Québec.

Le numéro un mondial Julian Alaphilippe s'est résigné à la 7e position.

Micheal Matthews célèbre sa victoire à Québec Photo : Grand Prix Cycliste Québec-Montréal, 2019

Plus tôt, sur le coup de 11 h, le départ du Grand Prix cycliste de Québec était donné sur Grande Allée Est, devant le parc de la Francophonie.

Sur la ligne de départ, les meilleures équipes cyclistes du monde se préparaient à parcourir la boucle de 12,6 km.

La ligne de départ Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Geraint Thomas en compagnie des Canadiens Michael Woods et Hugo Houle, sur la ligne de départ. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Des amateurs du monde entier ont pu profiter des sites aménagés pour être aux premières loges de cette compétition.

La foule était au rendez-vous. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Des admirateurs prenaient des photos. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Au fur et à mesure que la vitesse augmentait, le peloton se resserrait dans l'action.

Grand prix cycliste - parcours Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Puis, au gré des kilomètres, certains cyclistes ont été forcés d'abandonner.

Des cyclistes lors du parcours Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Au 75e kilomètre, notamment, Adam Roberge a dû déclarer forfait après avoir été victime d'une chute qui lui a causé une blessure à l’épaule. Le Québécois Guillaume Boivin a également chuté.

Quelques cyclistes Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

En plus de profiter de l’énergie de la foule, les cyclistes ont pu bénéficier durant la course de belles températures et d'un ciel partiellement nuageux.

Grand Prix cycliste de Québec, septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

À deux semaines des Mondiaux, l'athlète Michael Matthews renoue avec la victoire à un moment plus qu'important.