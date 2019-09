Les surplus budgétaires n'appartiennent pas aux syndicats, avertit Legault

Les prochaines négociations entre l'État et les syndicats du secteur public, qui doivent débuter cet automne, s'annoncent difficiles.

Les employés du secteur public ne doivent pas s'attendre à obtenir des augmentations salariales supérieures à l'inflation, a dit le premier ministre François Legault, vendredi.

Il y aurait quelques exceptions, dont les préposés aux bénéficiaires et les enseignants au bas de l'échelle, qui pourraient espérer davantage.

On croyait que le Québec avait accumulé dans ses coffres des milliards de surplus, et que tout un chacun pourrait se servir, mais apparemment, ce n'est plus le cas. Les syndiqués du secteur public ont donc intérêt à avoir des attentes salariales bien modestes.

Pour l'essentiel, c'est le message que le premier ministre François Legault a lancé vendredi, en conférence de presse, à la clôture du caucus de deux jours de ses députés, tenu à Rivière-du-Loup, pour préparer la rentrée parlementaire.

M. Legault a tenu d'entrée de jeu à corriger le tir, affirmant que les milliards de surplus engrangés sont déjà destinés à remplir certaines promesses électorales coûteuses, comme la réduction d'environ de moitié de la taxe scolaire et les allocations familiales, qui ont été bonifiées pour le deuxième et le troisième enfant.

Quand on respecte l'engagement de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, il n'en reste plus, de marge de manœuvre. François Legault, premier ministre du Québec

Le surplus budgétaire, qui attise bien des convoitises, devrait atteindre cette année 4,3 milliards de dollars, selon l'Institut du Québec, après le versement au Fonds des générations de quelque 3,1 milliards de dollars. Il pourrait même dépasser les 5 milliards de dollars, selon certaines estimations.

Les surplus appartiennent aux Québécois; ils n'appartiennent pas aux groupes de pression; ils n'appartiennent pas aux syndicats , a martelé M. Legault.

Il s'est dit en faveur de l'instauration de rémunérations différenciées , variant selon les catégories d'employés; une pratique qui ne fait pas partie des mœurs du secteur public.

C'est pas une bonne idée de donner la même augmentation à tout le monde. François Legault, premier ministre du Québec

C'est le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, qui pilotera les négociations.