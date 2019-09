Le Collège Boréal abolit le poste de direction à son campus de Hearst

L'administration du Collège Boréal a choisi de créer un poste de direction unique pour ses campus de Hearst et de Kapuskasing. La directrice du campus de Kapuskasing, Michelle Lebel, a pris en charge le campus de Hearst le 6 septembre.

Le poste de directrice du campus de Hearst était occupé jusqu'à la semaine dernière par Tina Renaud.

Dans un courriel, le Collège Boréal justifie sa décision d’une direction unique considérant la proximité géographique des sites de Hearst et de Kapuskasing et leur complémentarité en termes de services et de formation .

Le Collège Boréal précise que chacun des campus conserve sa propre identité et que le changement fait partie d’une nouvelle structure organisationnelle qui comprend la création de deux autres postes.

Il s’agit d’un gestionnaire des ventes aux entreprises pour desservir les communautés de la route 11 et Timmins et d'un poste de gestion en immigration et services d’emplois.

Le premier poste pourrait être établi à Kapuskasing, Timmins ou Hearst. Le deuxième sera basé à Timmins.

Une nouvelle directrice est rentrée en poste au campus de Timmins du Collège Boréal à la fin de l'été 2019. Photo : Radio-Canada

Les campus de Hearst et de Kapuskasing comptent une vingtaine d’étudiants chacun. La période d’inscription pour le semestre d’automne est ouverte jusqu’à la semaine prochaine.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, se dit déçu que la municipalité n’ait pas été informée de la décision à propos de la direction.

Je trouve que c’est un manque de professionnalisme au niveau du Collège Boréal de ne pas avoir avisé la municipalité, qui est une des pionnières dans le commencement du Collège Boréal. On aurait dû être avisé pour discuter et essayer de voir ce qu’on pourrait faire , affirme le maire.

De son côté, la directrice des deux campus, Michelle Lebel, se dit prête à relever le défi qu’on lui a donné.

Elle affirme qu’elle se rendra au campus de Hearst toutes les semaines.