La viabilité des nouveaux comptoirs de la LCBO remise en question

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé en juin l’ouverture prochaine de 200 comptoirs express de la LCBORégie des alcools de l'Ontario dans des collectivités insuffisamment desservies, d’ici le printemps prochain.

Une cinquantaine de ces communautés se trouvent dans le Nord de l’Ontario, et plusieurs d’entre elles sont de très petite taille.

Le petit village de Sultan, situé à 70 km au sud-est de Chapleau, ne compte que 40 résidents et ne dispose que d’un seul commerce qui vend des appâts pour la chasse et la pêche ainsi que des friandises.

Sa propriétaire Patricia Malec dit être surprise de voir que la LCBORégie des alcools de l'Ontario prévoit y ouvrir un comptoir.

Je ne vois pas comment ce comptoir [de la LCBO] pourrait être viable ici. Patricia Malec, propriétaire du seul commerce du village de Sultan

Les détaillants des collectivités identifiées doivent participer à une loterie pour obtenir l’un des comptoirs express.

J’y ai pensé à un certain moment, mais ce serait probablement plus encombrant que pratique. La plupart des gens conduisent jusqu’à Sudbury, ou Chapleau ou Timmins pour faire leurs courses et obtiennent tout ce dont ils besoin là-bas , note Mme Salec.

Certaines des localités identifiées par le gouvernement de l’Ontario sont des hameaux qui ne disposent même pas de dépanneurs, tandis que d’autres ne se trouvent qu’à une courte distance en voiture d’un détaillant de vente d’alcool déjà existant.

Le propriétaire du dépanneur Lakeview de North Bay, Deepak Mondal, aimerait pouvoir vendre de l’alcool dans son commerce, mais ne compte pas soumettre une demande.

Il indique avoir déjà soumis une demande dans le passé pour obtenir un comptoir de la LCBORégie des alcools de l'Ontario , mais sa demande aurait été rejetée parce qu’il existait déjà un magasin LCBORégie des alcools de l'Ontario à 7 kilomètres de son dépanneur.

S'il ne compte pas refaire de demande, il estime toutefois que la vente d’alcool lui aurait permis d’engendrer beaucoup de profits.

Les gens sont paresseux. Le prix est le même, donc pourquoi auraient-ils besoin de conduire jusqu’à l’autre magasin? lance-t-il.

La date limite d’envoi des demandes d’approbation pour les comptoirs-express LCBORégie des alcools de l'Ontario est le 8 octobre.

