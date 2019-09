Un nouveau médecin-chef est nommé à la tête de l’hôpital Montfort

Le Dr Roux va ainsi succéder au Dr Guy Moreau, qui terminera son mandat à la fin de l'année.

Bachelier en génie mécanique, le médecin-chef en devenir détient également un brevet de pilote d’hélicoptère depuis 1994. Le Dr Roux a été pilote pour les FAC Forces armées canadiennes pendant six ans, période durant laquelle il a cumulé 2200 heures de vol partout dans le monde, notamment au Kosovo et en Haïti.

Dr Stéphane Roux, sera le prochain médecin-chef de l’Hôpital Montfort. Photo : Mathieu Girard/Hôpital Montfort

C’est en 2000 que le Dr Roux décide de se lancer dans des études en médecine à l’Université Laval. Il obtiendra ensuite son permis de pratique de médecine familiale en 2006.

L'hôpital Montfort a sélectionné un candidat qui a déjà administré des établissements de santé. Le Dr Roux a travaillé comme médecin-chef et commandant de la base militaire de Bagotville et il occupe actuellement le poste de médecin-chef de l’Aviation royale canadienne. Qui plus est, il a œuvré comme médecin-chef à l’ambassade du Canada à Washington.

Le Dr Roux devra veiller notamment à la qualité des services et des soins dispensés à Montfort.