Est-ce que la populaire série District 31 transformera en prix ses 15 nominations? On le saura ce soir alors que les 34 es prix Gémeaux sont diffusés sur les ondes d’ICI Radio-Canada. Après la soirée des artisans jeudi et l’avant-première cet après-midi, les 19 dernières récompenses sont octroyées ce soir.

Nommée dans la catégorie de la meilleure série dramatique quotidienne, District 31 pourrait également remporter des prix dans les catégories récompensant la réalisation et l’interprétation.

Lors de l'avant-première, la série a mis la main sur quatre prix : meilleure réalisation : série dramatique quotidienne (Catherine Therrien), Luc Dionne a gagné le prix des meilleurs textes pour une série dramatique quotidienne, Michel Charette a remporté le meilleur rôle de soutien masculin pour son personnage de Bruno Gagné et Sophie Desmarais a gagné le prix du meilleur rôle de soutien féminin.

M’entends-tu?, la comédie dramatique lancée au début de l’année par Télé-Québec, arrive en deuxième position avec 14 nominations, dont celle de la meilleure comédie. Unité 9, qui a récemment fait ses adieux aux téléspectateurs d’ICI Télé, pourrait repartir avec 12 prix Gémeaux,

Mélissa Bédard, Eve Landry et Florence Longpré dans une scène de la série M'entends-tu? Photo : Karine Dufour

Le vote pour l’émission coup de cœur du public a pris fin vendredi et on doit dévoiler la gagnante dimanche soir. Les finalistes sont Discussions avec mes parents, District 31, En direct de l’univers, La vraie nature et Ruptures.

Les prix Gémeaux ne sont pas tous remis lors de la cérémonie diffusée en soirée, dimanche. Plusieurs vainqueurs ont déjà été désignés lors de la Soirée des artisans et du documentaire, jeudi soir, et d’autres lors de l’avant-première du Gala dimanche après-midi.

Le retour de Véronique Cloutier

L'animatrice Véronique Cloutier a repris les rênes de cette grande fête de la télévision québécoise à la place de Jean-Philippe Wauthier, qui était trop occupé par son émission quotidienne estivale, Bonsoir bonsoir!.

« Cela fait 26 ans que je fais de la télévision. Je me sens comme chez moi aux Gémeaux », a-t-elle déclaré l’an dernier lors de l’annonce de son retour. « Je ne me verrais pas animer un autre gala que celui-là. »

À propos du Gala des prix Gémeaux de dimanche soir, l’animatrice croit que « la différence principale [cette année], c’est vraiment sur le plan de la diversité ».